شكرا لقرائتكم خبر عن ما سر بكاء ويلتون سواريز في مباراة الشارقة والنصر؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المحترف البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم نادي الشارقة على حسابه في «انستغرام» فجر السبت سبب بكائه في الشوط الأول من المباراة التي جمعت فريقه مع النصر الجمعة، وقال إن لاعباً من الفريق المنافس وصفني بالقرد مع العلم أن يوم 20 نوفمبر يصادف في البرازيل يوم ضمير السود والاحتفال بالرجل الأسود هناك، ولسوء الحظ تعرضت للاساءة العنصرية في مباراتنا التي كانت على ملعبنا أمام النصر، وكانت رغبتي ملاحقة من أساء لي وقررت عدم التعامل مع مروجي العنصرية وحافظت على احترافيتي في الملعب، وأضاف: نحن جميعاً متساوون والاحترام فوق كل شيء.

ومن جانبه علق علي المدفع رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة الرياضي على حسابه في «تويتر» وقال «تحياتنا للاعب الخلوق والمحترف ويلتون سواريز».

واكتفى احمد مبارك الجنيبي مدير فريق نادي الشارقة بعبارة «اسألوا تيغالي». وقال: أشكر لاعبنا ويلتون وما يمسه يمسنا فقد تعامل بطريقة احترافية ولله الحمد دولتنا هي دولة التسامح وليس بها مثل هذه الأمور.

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