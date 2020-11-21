شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يستضيف تجمعات منتخب اليد للناشئين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف نادي الحمرية بصالته الرياضية تجمعات منتخب الناشئين لكرة اليد، وذلك تحت رعاية اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة اليد، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ حيث باشر منتخب الناشئين لكرة اليد تدريباته عصر يوم الجمعة، وسيختم تدريباته مساء السبت ليقيم في فندق النادي، ويعود بعد عدة أيام لاستئنافها بالحمرية.

وحرص مجلس إدارة نادي الحمرية، برئاسة جمعة عبيد الشامسي، على توفير أسباب الراحة للمنتخب الضيف، وتهيئة جميع سبل إقامته، وتنفيذ حصصه التدريبية في مختلف مرافق النادي المجهزة.

ومن جانبه أعرب الشامسي أن مجلس إدارة النادي يتطلع إلى أن يكون لمختلف الرياضات دور مهم وبارز، بحيث لا يقتصر الاهتمام على كرة القدم فقط، على الرغم من شعبيتها وجماهيريتها، وعبّـر الشامسي عن اعتزازه لامتلاك نادي الحمرية فندقاً ومنشآت رياضية متكاملة، مما يضمن توفير سبل الراحة للمعسكرات التدريبية، مشيراً إلى أن استضافته للمنتخبات والفرق المحلية والعالمية تعزز من دعمه للمكون الرياضي، من خلال حسن استقبال المنتخبات، وتوفير الأجواء الرياضية والصحية والدعم اللوجستي المناسب.