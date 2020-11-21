شكرا لقرائتكم خبر عن المخادعة الأسترالية تريد المشاركة في أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتطلع السباحة الأسترالية شاينا جاك (22 عاماً) للمشاركة في أولمبياد طوكيو العام المقبل، بعد إيقافها 4 سنوات بسبب استخدام عقار لتطوير العضلات يضم مكون «ليجاندرول» المحظور في يوليو/ تموز 2019، وخفضت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» عقوبة شاينا إلى النصف بعد ثبوت أن العقار الذي تناولته اللاعبة لا يضخ بالضرورة المكون المحظور.

وتنتهي عقوبة شاينا في حال إنقاصها إلى النصف في 12 يوليو/ تموز قبل 11 يوماً من انطلاق أولمبياد طوكيو، لكنها ستفتقد التمرينات مع فريق أستراليا للسباحة التي تنطلق قبل شهر ونصف الشهر من الألعاب، ويطالب المدير التنفيذي لوكالة مكافحة المنطشات ترافيس تيجارت بتغيير قوانين الحظر لتشمل فقط من يتعمدون تناول المنشطات وليس من يتناولونها عرضاً مع عقار آخر. وعانت شاينا على مدى 17 شهراً من وصفها بـ «المخادعة»، وأكدت براءتها في أكثر من مناسبة.

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