شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا: شجار سيبايوس ولويز عادي ومسربه مجرم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تعهد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي بمعاقبة الشخص الذي سرب لوسائل الإعلام شجار نجميه الإسباني داني سيبايوس والبرازيلي دافيد لويز خلال التدريب بعد عرقلة لويز زميله بخشونة وضربه على أنفه ليرد سيبايوس بخدش وجه لويز بأظافره ما أسال دمه ما دفع بقية اللاعبين للتفريق بينهما. سيبايوس نفى بتغريدة حدوث شجار ووصف الأخبار بـ«المزيفة» لكن مصدراً في النادي اللندني أكد الخميس حدوث الشجار.

وثبت أرتيتا الخبر بتصريح قبل مواجهة ليدز يونايتد الأحد: «لا يعجبني تسريب الحادثة إطلاقاً وسوف أعثر على من سرب الخبر لأنه مجرم، كنت أتوقع المزيد من الحرص على الخصوصية والثقة لذا سأعاقب بشدة المسرب».

وهذه هي ثاني حادثة يتورط فيها سيبايوس (24 عاماً) مع زملائه هذا الموسم إذ سبق أن تشاجر مع إيدي نيكيتاه أثناء التحضير لمباراة الفوز على فولهام في افتتاح الموسم وأضاف أرتيتا: «سواء كان ما حدث صدفة أو لا فلا يغير من الأمور كثيراً، التنافسية في التمرينات عادية لكن على ما يبدو أن هناك خيطاً رفيعاً بين التنافس والشجار الذي لا ندعمه ولا نريده بين لاعبينا. كرة القدم رياضة يحتك فيها اللاعبون ومثل هذه الحوادث طبيعية لكن مفتاح النجاح يكمن في حل المشاكل داخلياً».

وتحول سيبايوس لاعب ريال مدريد السابق من أساسي في الموسم الماضي في أرسنال الى احتياط إذ لم يلعب سوى 6 مباريات في جميع المسابقات مع المدفعجية وينافس جو ويلوك على مكان في التشكيلة لتعويض غياب محمد النني بعد إصابته بفيروس كورونا وتوماس بارتي الذي يعاني من شد عضلي.

وعادت الصحافة البريطانية بالذاكرة لتاريخ لاعب ريال مدريد السابق إذ تشاجر سيبايوس مع مدافع الريال ناتشو في التمرينات عام 2019 وترك ناتشو أثراً على وجه سيبايوس ونشر الأخير بعد الحادثة: «أسامحك لكنك غبي جداً» ليرد ناتشو: «عرقلة من حين لآخر ليست بالشيء السيئ إطلاقاً»، نفس النصيحة تلقاها سيبايوس في أروقة أرسنال عندما التحق به وبعد عرقلته الخطيرة لنيكيتاه في التمرينات قبل افتتاح الموسم تدخل أيضاً اللاعبون لفض الشجار. ويعتقد اللاعبون أن سيبايوس يتنمر على زملائه الصغار ومنهم نيكيتاه طمعاً في مكان دائم بالتشكيلة الأساسية هذا الموسم.

وغرد سيبايوس في يوليو 2012 ضد نجمي الغريم برشلونة بيكيه وفابريجاس بعد رفعهما علم كتالونيا عقب فوز إسبانيا بلقب أمم أوروبا وكتب: «اخرجوا من بلادنا، مع فرانكو ما كان هذا ليحدث» في إشارة للدكتاتور السابق.

ولم يعجب الإسبان أن يسخر سيبايوس من أيقونة مثل الحارس ايكر كاسياس وقبل نهائي كأس الملك في مايو 2015 غرد بأنه يريد وضع قنبلة في ملعب الكامب نو ثم سخر من مدافع خيتافي كالا في مايو 2016 بعد هبوط فريقه أمام فريق سيبايوس ريال بيتيس حينها وكتب: «أتمنى أن تتعفن في الدرجة الثانية ويختفي ناديك».

موريلو: سلوك مرفوض

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وتنبهت الصحافة الاسبانية لسلوك لاعب وسط ريال مدريد مبكراً وقال الصحفي أوسكار موريلو: «على سيبايوس أن يتعلم احترام خصمه، عليه أن يطور نفسه وشخصيته وأداءه ليكون محترفاً ناجحاً، مدرب ريال بيتيس السابق بوييه كان يحبه كثيراً ويحب طريقة فهمه للمباراة لكنه قال أيضاً إن سيبايوس خذله لأنه لم يكن مثابراً في التمرينات وشخصيته مثيرة للجدل»، وأظهر سيبايوس نفس الازدراء للخصم بألوان أرسنال عندما قال لزميله الأرميني هنريك مخيتاريان في أول مباراة له أمام بيرنلي: «فريق بيرنلي هذا لا يحب الكرة الجميلة، فقط يضربون الكرة بقوة».