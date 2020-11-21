شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم حبيب بميدالية «أفضل أم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل بطل الفنون القتالية حبيب نور محمدوف على تكريم غريب في مسقط رأسه بجمهورية داغستان. إذ كرمته مدينة ديربينت بميدالية ذهبية كتب عليها باللغة الروسية «أفضل أم». ونشر حبيب صورة الميدالية على حسابه وقال إنها تكريم لوفائه بالوعد الذي قطعه لوالدته باعتزال الرياضة بعد نزاله الـ254 أمام الأمريكي جستن جايثي.

وصرح حبيب الفائز بـ29 نزالاً على التوالي لقناة محلية: «يمكنني ممارسة اللعبة حتى سن الـ40 لكن يجب أن يكون هناك هدف، أنا كنت أهدف للوصول للقمة وحققت هذا ولم تعد لدي رغبة في التنافس، في العام المقبل سأتخرج في الجامعة وأدخل كورس الماجستير وأخصص مزيداً من الوقت للدراسة، اشتريت غنماً وأعتني بمزرعتي حالياً وأطعم بنفسي الثيران والأبقار يومياً».

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