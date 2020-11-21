شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف دعم قطر للجماعات الإرهابية فى المنطقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤسسة ماعت في تقرير لها بالفيديو، الممارسات التي تقوم بها قطر، ودعمها المستمر للجماعات الإرهاب، للتحالف ضد الدول العربية، وتهديد استقرار وأمن دول المنطقة، وهو ما يكشف التاريخ الطويل والسجل الحافل في قطر للمؤامرات ضد الدول.

التقرير أكد وجود تسريبات لمسئولين قطريين، وعلى رأسهم والد أمير قطر، الشيخ حمد والذي رصد حجم مؤامرته التي يقودها ضد الدول العربية، والممارسات المستمرة ضد أمن واستقرار المنطقة، والتمادي في ممارستها ضد الدول العربية، وتحالفها مع أعداء الدول العربية، والتحريض المتواصل ضد مصر والدول العربية، واحتضان العناصر الإرهابية، وعلى رأسهم يوسف القرضاوي، وتوفير كل وسائل الدعم لهذه الجماعات الإرهابية، إضافة إلى التآمر القطري، والإساءة المستمر لدول التعاون الخليجي، وتدخلها في شئون الدول العربية الداخلية.