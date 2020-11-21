شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مكاسب من تحديد مواعيد غلق المحال التجارية.. اعرفها بالتفصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التنمية المحلية، أمس الجمعة، قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020، وتتضمن غلق المحال والمولات التجارية 10 مساء شتاء، و11 صيفا، على أن يكون فتح المطاعم والكافيهات والبازارات 5 فجرا حتى 12 منتصف الليل شتاء و1 صباحا صيفا، وغلق الورش 6 مساء شتاء و7 صيفا.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها فى اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة، بحضور ممثلين لمجلس النواب، وكافة الوزارات والهيئات المعنية، ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعرضت مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء، وتم مراجعتها ومناقشتها فى اجتماعات الحكومة والموافقة عليها، وطالبت الوزارة كافة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بالمواعيد الجديدة، ووجهت المواطنين بضرورة التعاون مع جهود الحكومة للحفاظ على سلامتهم وآمنهم لأن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن

ونرصد مكاسب هذا القرار وفقا لما أعلنته الحكومة:

1- توفير استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة.

2- إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة لرفع المخلفات.

3- تحسين مستوى النظافة بما يضفى جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية.

4- تحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على العشوائية.

5- الحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل كورونا

6- منع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق وخفض الضوضاء.