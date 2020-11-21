تطهير المقار الانتخابية بالوادي الجديد استعدادًا لجولة الإعادة بـ"النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، رفع درجة الاستعدادات، لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب داخل المحافظة، والتي ستعقد على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.

ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

كما وجه المحافظ، بتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار والتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية، ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية، وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين وتوفير كراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت.

كما أكد محافظ الإقليم، في بيان صحفي، تطهير وتعقيم المقار الانتخابية ومحيطها، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الزملوط، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.