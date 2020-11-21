مدينة صينية تبدأ اختبارات جماعية للكشف عن إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

بدأت الاختبارات الجماعية للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا في تيانجين، السبت، بعد زيادة طفيفة في حالات الإصابة بالفيروس في المدينة الواقعة شمال شرق الصين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وسوف يخضع جميع السكان في منطقة بينهاى الجديدة المترامية الأطراف، والتي يوجد بها أكبر ميناء في شمال الصين، للاختبار استجابة لمجموعة من الآثار التي تم تتبعها في مجتمع كانيخشوان السكني في المنطقة.

ومنطقة بينهاي الجديدة يقطنها حوالي 3 ملايين شخص.وأبلغت الصين يوم الجمعة عن سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا محليا- خمس في تيانجين واثنتين في شنغهاي. كما أبلغت شنغهاي عن تسع حالات وافدة جديدة من الفيروس.

وجميع الحالات الخمس الجديدة في تيانجين، بالإضافة إلى ثلاث حالات أخرى بدون أعراض غير مدرجة في النتائج الرسمية، كانت مرتبطة بمجتمع كانيخشوان السكني.

في وقت سابق من هذا الشهر، شهدت منطقة بينهاى الجديدة ذعرًا من فيروس كورونا، عندما ثبتت إصابة موظف مخزن مبرد بعد التعامل مع شحنة من لحم الخنزير المجمد من ألمانيا.

ورد متحدث باسم وزير الزراعة الألماني بتشكك بعد إلقاء اللوم على الشحنة في الإصابة ، مشيرًا إلى البيانات الاتحادية التي لا تظهر أي دليل على وجود إصابات سابقة بسبب تناول اللحوم أو ملامسة الأسطح.