تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق الجملة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، عند أسعار أمس، ليتراوح بين 17 و19 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري اليوم، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و350 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم بين 55 و80 جنيها، وهو سعر أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم بين 39 و45 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا اليوم ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.