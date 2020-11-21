انفجارات كابول: السفارة الإيرانية تعلن سقوط قذيفة في باحتها.. ولا إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

أفادت السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابول، السبت، بسقوط أن قذيفة صاروخية أصابت مبنى السفارة دون وقوع إصابات.

وقال السفارة الإيرانية، في بيان أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن أحد الصواريخ التي أطلقت على كابول صباح اليوم سقط في باحة السفارة.

وأشارت إلى أن عدة شظايا أصابت المبنى الرئيسي والنوافذ ومرافق ومعدات السفارة، لافتة إلى عدم وقوهع إصابات وأن جميع موظفي السفارة في صحة جيدة.

وكانت العاصمة الأفغانية كابول قد تعرضت صباح اليوم، لقصف بالصواريخ.

وذكرت وزارة الصحة الأفغانية أن 5 مدنيين على الأقل قتلوا بعد سقوط 14 قذيفة هاون في أجزاء مختلفة من العاصمة الأفغانية كابول اليوم.