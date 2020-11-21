ديوان رئاسة العراق تدعو لتسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول الأجانب

دعا ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، إلى تسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول الأجانب إلى العراق، عازياً ذلك إلى تنشيط حركة الاقتصاد والاستثمار والسياحة، وقال رئيس الديوان، مهند حسام الدين في بيان - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم السبت - "بعد

أن تنجلي أزمة كورونا ، فإن العراق بحاجة الى مد جسور جديدة للتواصل مع مختلف دول العالم، وتسهيل إجراءات منح سمات دخول الاجانب إلى البلاد لزيارة الأماكن السياحية والدينية والتراثية، ما يفتح المجال للطرف المقابل للمبادرة والتعامل بالمثل".

وأضاف حسام الدين، أنه "يتوجب علينا المبادرة والسعي لتنشيط الجوانب السياحية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية، والتقارب مع شعوب العالم المختلفة، وكسر حاجز القلق والتردد لدى شركات السياحة العالمية، ليتسنى الاطلاع عن كثب على واقع المدن العراقية والحياة الاجتماعية والانشطة المتعددة، ما يوفر فرصاً مضافة للتعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، وتبادل الافواج السياحية".