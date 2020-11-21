كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي، مما يثير مخاوف حول موجة ثالثة من انتشار كورونا.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت أن كوريا الجنوبية أضافت 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 30,403.

ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 23 إصابة عن اليوم

السابق (363 إصابة)، مسجلا أعلى مستوى منذ 86 يوما عندما بلغ 441 إصابة في يوم 28 أغسطس الماضي.

وقد حذرت السلطات الصحية من أن منطقة سيئول وضواحيها - التي يقطنها نصف عدد سكان البلاد البالغ 51.6 مليون - تشهد حاليا موجة ثالثة من تفشي الفيروس، بعد الموجة الأولى في

شهري فبراير ومارس في مدينة دايغو، والموجة الثانية في أغسطس في العاصمة سيئول وضواحيها.

وتراقب الحكومة عن كثب وضع ارتفاع الإصابات الجديدة، وتنظر في تدابير مختلفة بما يشمل رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثاني في العاصمة سيئول وضواحيها.

ويعزى السبب في ذلك إلى استمرار زيادة عدد الإصابات المرتبطة بالعدوى الجماعية السابقة، فضلا عن ظهور عدد من حالات العدوى الجماعية الجديدة المتوسطة والكبيرة الحجم انطلاقا من التجمعات الصغيرة المتنوعة مثل المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة والمنشآت الدينية على مستوى البلاد.