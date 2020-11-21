مقتل 5 مدنيين بعد هجوم بالصواريخ على كابول

أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات بالصواريخ التي استهدفت العاصمة كابول إلى 5 قتلى، وأكثر من 21 مصابا، وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية التي أوردت النبأ أن ما لايقل عن 14 صاروخا سقطوا في أجزاء متفرقة من العاصمة كابول صباح اليوم بعد ساعة من انفجار عبوتين ناسفتين في منطقتي "أرزان قيمات" و"شيهيل سوتون" بالمدينة.
وأدى الانفجار الذي وقع في منطقة "أرزان قيمات" إلى مقتل عنصر من عناصر الأمن وإصابة أكثر من ثلاثة أخرين بجروح، وأشارت القناة الأفغانية إلى أنه تم نقل غالبية الجرحى من جراء الهجمات بالصواريخ إلى مستشفى الطوارئ بمنطقة "شهر-ناو" بكابول، فيما نفت حركة طالبان أى تورط لها بالهجوم.
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