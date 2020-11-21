إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إصابة 8 أشخاص بجروح في إطلاق نار بالقرب من ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية.
وذكرت شرطة واواتوسا في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن إطلاق النار وقع داخل سوبر ماركت"مايفير مول" في واواتوسا، إحدى ضواحي ميلووكي، أكبر مدينة في الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة.
وأضافت أنه عندما وصلت فرق الإنقاذ لم يكن مطلق النارموجودا في مكان الواقعة، مشيرة إلى أن الخطر ما زال قائما، مناشدة السكان الابتعاد عن المكان.
ومن جانبه قال رئيس بلدية واواتوسا دينيس ماكبرايد "إنّ المهاجم لا يزال "فارًّا"، موضحا أن سبعة بالغين وقاصرًا نقلوا إلى المستشفى دون أن تتمكن من تحديد مدى خطورة إصاباتهم
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