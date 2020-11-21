طوكيو تسجل 539 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو أنه تم تسجيل زيادة قياسية جديدة في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما سجلت طوكيو، اليوم السبت، 539 إصابة جديدة

مؤكدة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس تخطت لليوم الثالث على التوالي حاجز الـ500

إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن وصل 37 ألفًا و317 مصابا.

يذكر أن طوكيو سجلت أول أمس الخميس 534 إصابة مؤكدة بالفيروس. كما سجلت أمس الجمعة، 522 إصابة.