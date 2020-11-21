ألمانيا: اللقاحات المنتظرة ضد كورونا ستراعي معايير السلامة

سيف اليزيد - أكدت وزيرة البحث العلمي الألمانية، آنيا كارليتسيك، أن اللقاحات المنتظرة المضادة لفيروس كورونا المستجد ستكون مطابقة لمعايير السلامة.

وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية نشرت اليوم السبت: «اللقاح سيلبي نفس معايير السلامة مثل جميع اللقاحات الأخرى، هذا يعني أيضاً أن السلطات ستستمر في تقديم الدعم الوثيق بعد الموافقة وتراقب سلامة وفعالية اللقاح، بعبارة أخرى، بالضبط كما يسير الأمر في المعتاد... لذا، لا داعي للقلق... التطعيم سيظل طوعياً تماماً».

كانت المستشارة أنجيلا ميركل قد أوضحت من قبل أنها تتوقع الموافقة على لقاح مضاد لكورونا في أوروبا بحلول ديسمبر أو عقب بداية العام الجديد مباشرة، وأعلنت شركة «بيونتك» الألمانية وشريكتها الأميركية في تطوير اللقاح «فايزر» أمس الجمعة، أنهما أعدا بالفعل طلباً للموافقة على لقاحهما في أوروبا.

وقدمت الشركتان طلباً للحصول على ترخيص لاستخدام اللقاح في الولايات المتحدة.

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