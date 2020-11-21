8 جرحى بإطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأميركية

سيف اليزيد - أصيب 8 أشخاص بجروح في إطلاق نار بالقرب من مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأميركية.

ووقع إطلاق النار داخل متجر في «واواتوسا»، إحدى ضواحي ميلووكي، أكبر مدينة في الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة، بحسب صحيفة «ميلووكي جورنال سينتينيل».

وقالت شرطة «واواتوسا»، في بيان: إنه «عندما وصلت فرق الإنقاذ، لم يكن مطلق النار موجوداً في مكان الواقعة»، مشددة على أن الخطر ما زال قائماً وطالبة من السكان الابتعاد عن المكان.

ونقلت شبكة «إيه بي سي» التلفزيونية الأميركية عن رئيس بلدية واواتوسا دينيس ماكبرايد قوله إنّ المهاجم لا يزال «فارّاً».

وقالت السلطات: إنّ «سبعة بالغين وقاصراً نقلوا إلى المستشفى» دون أن تتمكن من تحديد مدى خطورة إصاباتهم.

وأوضحت الشرطة أن مطلق النار، الذي لم تكشف هويته، هو «رجل في العشرينات أو الثلاثينات من عمره».

واحتمى العديد من الموظفين داخل المركز التجاري، بحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهرهم مختبئين.

وجاء على صفحة «فيسبوك» التابعة للمركز التجاري الذي أُغلِق مؤقتاً: «نحن ممتنون لشرطة واواتوسا ونتعاون معهم في تحقيقاتهم».

وكان هناك ما لا يقل عن 40 مركبة لقوات الأمن في الموقع، بالإضافة إلى سيارات إسعاف نُقل فيها العديد من الجرحى، بحسب صحيفة «ميلووكي جورنال سينتينيل».

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأف بي آي على «تويتر» أنه توجه إلى الموقع أيضاً.

وكتب حاكم ويسكونسن توني إيفرز على تويتر «أفكارنا مع المصابين في حادثة إطلاق النار في مايفير مول اليوم».

أضاف: «أفكارنا أيضاً مع جميع الزبائن والموظفين الذين تضرروا من هذا العمل العنيف».

وكتبت شرطة ميلووكي على تويتر أنّ توجهّها إلى المكان، إلى جانب شرطة واواتوسا جاء استجابةً لواقعة «إطلاق نار».

وكان إطلاق نار قد أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في فبراير داخل مصنع في ميلووكي.