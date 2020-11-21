الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الجمعة، بتراجع عن 17 حالة سجلت في اليوم السابق.

وقالت: إن سبعاً من تلك الحالات منقولة محلياً وباقي الحالات التسع واردة من الخارج.

وأضافت اللجنة، في بيانها اليومي حول مستجدات الفيروس، أنها سجلت 18 حالة إصابة جديدة بلا أعراض في 20 نوفمبر ارتفاعاً من 14 حالة في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86414 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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