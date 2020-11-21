«فايزر» و«بيونتك» تقدمان طلباً لترخيص لقاح كورونا في أميركا

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قالت شركة «فايزر» و«بيونتك»: إنهما قدمتا طلباً للهيئات الصحية المعنية في الولايات المتحدة، الجمعة، للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19.

وهذا أول طلب من هذا القبيل في خطوة كبرى نحو توفير الحماية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي تقديم الطلب إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية بعد أيام من إعلان «فايزر» الأميركية وشريكتها الألمانية «بيونتك» نتائج التجارب النهائية، التي أظهرت أن اللقاح فعال في الوقاية من كوفيد-19 بنسبة 95 بالمئة، دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأكد ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» تقديم الطلب في مقطع مصور على الموقع الإلكتروني للشركة بعد ظهر الجمعة.

وارتفعت أسهم شركة «فايزر» بنسبة 1.3 بالمئة، وارتفعت أسهم شركة «بيونتك» بنسبة 9.3 بالمئة بعد أنباء عن إمكانية توفر اللقاح قريباً، الأمر الذي عزز الآمال في إنهاء جائحة أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص في الولايات المتحدة، وما يربو على 1.3 مليون في مختلف أرجاء العالم.

ويشمل الطلب أيضاً بيانات السلامة بشأن 100 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً. وقالت الشركة: إن 45 بالمئة من المشاركين في التجارب الأميركية تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاماً.

وقال وزير الصحة الأميركي أليكس عازار لشبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية الإخبارية: إن البيانات إذا كانت قوية، «فقد يكون أمامنا أسابيع حرفياً قبل الحصول على ترخيص لقاح فعال بنسبة 95 بالمئة».

وتتوقع الشركتان أن تمنح إدارة الأغذية والعقاقير الموافقة على الاستخدام الطارئ بحلول منتصف ديسمبر المقبل، وقالتا إنهما ستبدآن في شحن الجرعات على الفور، وقالت «فايزر»: إنها تتوقع أن يكون لديها 50 مليون جرعة من اللقاح جاهزة هذا العام، وهي كمية كافية لحماية 25 مليون شخص.