بالأرقام..آخر تطورات كورونا في الدول العربية

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في الدول العربية التي تتفاوت في تسجيل الإصابات ، حيث تشهد بعض الدول انخفاضا ملحوظاً بأرقام كورونا بينما تشهد دولاً أخرى ارتفاعاً كبيراً.

448 حالة شفاء بالسعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية ،الجمعة، 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 448 ووفاة 16.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت الخميس، عن تسجيل 319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و19 حالة وفاة، كما سجلت 441 حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 341,956 حالة.

وفي وقت سابق، أكد توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي أن المملكة خصصت نصف مليار دولار لدعم جهود البحث عن لقاح كورونا.

363 إصابة جديدة في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما تم تسجيل 13 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خروج 121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101685 حالة حتى اليوم.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و 6521 حالة وفاة.

المغرب يسجل حصيلة مرتفعة بـ24 ساعة

أعلن المغرب، مساء الجمعة، تسجيل 4706 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بارتفاع عن حصيلة الخميس التي بلغت 4559 إصابة.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 316260 إصابة.

وأضافت أنها سجلت 92 وفاة مقابل 77 وفاة ليوم الخميس ليصل إجمالي الوفيات جراء كوفيد-19 في المغرب إلى 5182 حالة.

ويستعد المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة لحملة تطعيم للوقاية من كوفيد-19 إذ قالت الحكومة إنها طلبت من شركتين لقاحين في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

الإمارات تتوسع بالفحوصات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 129,558 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة بالمجتمع.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 156,523 حالة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 547 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 840 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 147,309.