اتفاقية تجمع القطب المالي للدار البيضاء والمركز المالي البلجيكي

أعلن القطب المالي للدار البيضاء، والمركز المالي البلجيكي، عن توقيع شراكة بين الهيئة المسؤولة عن إدارة القطب المالي المغربي، والهيئة المسؤولة عن تعزيز وتطوير المركز المالي البلجيكي.

وتحدد الاتفاقية بين القطب المالي للدار البيضاء، والمركز المالي البلجيكي، أسس التعاون المستدام من أجل تعزيز فرص الاستثمار بين بلجيكا والمغرب وأفريقيا. وفي هذا الإطار، سيتم توفير منصة تبادل لتشجيع أفضل الممارسات وتقاسم المعارف في مجالات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن حكامة المؤسسات.

وحسب بلاغ للقطب المالي للدار البيضاء فالشراكة بين “CFC” و “BFC”، ترمي إلى تيسير عملية تبادل المعلومات والخبرات بين الهيئتين من أجل تنمية التعاون الفعال. وسوف يتضمن ذلك التعليم المهني والتدريب المالي المشترك، والبحوث وورشات العمل، فضلا عن المنشورات وتبادل الوفود التجارية، وجملة من الأمور الأخرى.

وقال سعيد الإبراهيمي، مدير عام هيئة القطب المالي للدار البيضاء: “نحن جد سعداء بالتوقيع على هذه الشراكة مع المركز المالي البلجيكي، التي من شأنها التعزيز من تعاوننا مع بلجيكا، الشريك التاريخي للمغرب. الشراكة التي تم التوقيع عليها بين الطرفين تغطي على وجه الخصوص، موضوعين رئيسيين في سياق مرحلة الانتعاش ما بعد مرحلة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وهما: تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وحكامة المؤسسات. كما تُمثل الشراكة بين القطب المالي للدار البيضاء والمركز المالي في بروكسل، العاصمة الأوروبية، رمزا مميزا للتعبير عن التقدير الذي تتسم به العلاقات التي تجمعنا”.