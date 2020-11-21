شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى و21 مصابًا جراء هجوم بالصواريخ على كابول والان نبدء بالتفاصيل
وأدى الانفجار الذي وقع في منطقة "أرزان قيمات" إلى مقتل عنصر من عناصر الأمن وإصابة أكثر من ثلاثة أخرين بجروح، وأشارت القناة الأفغانية إلى أنه تم نقل غالبية الجرحى من جراء الهجمات بالصواريخ إلى مستشفى الطوارئ بمنطقة "شهر-ناو" بكابول، فيما نفت حركة طالبان أى تورط لها بالهجوم.
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