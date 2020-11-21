شكرا لقرائتكم خبر عن بنما.. إعادة محاكمة الرئيس السابق بتهمة التجسس والان نبدء بالتفاصيل
وألغت محكمة الاستئناف حكما ببراءة مارتينيلي عام 2019 ، لكنها لم تحدد موعدا للمحاكمة الجديدة.
وأشار المدعي ريكورتي جونزاليس إلى ما وصفه بأنه "تقييم غير صحيح لكثير من الأدلة" التي قدمت في المحاكمة السابقة.
ووجهت للرئيس السابق الذي سعى لعودته للساحة السياسية عام 2019 اتهامات بإصدار أمر بمراقبة اتصالات نحو 150 شخصا دون إذن قضائي.
وأكد مارتينيلي براءته واتهم خليفته وحليفه السابق خوان كارلوس فاريلا بالتآمر ضده.
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