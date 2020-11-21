أميركا تمنح العراق تمديداً جديداً لاستيراد النفط من إيران

وقال متحدث باسم الوزارة، مساء الجمعة، إن وزير الخارجية مايك بومبيو مدد الإعفاء 45 يومًا إضافيًا، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأميركية.

وعادة، تستمر الإعفاءات 120 يومًا، مما يتيح للمسؤولين العراقيين والأميركيين الوقت لتحديد كيفية حصول العراق على الكهرباء اللازمة، وتم تقليص هذه الفترة لـ60 يوما في الصيف.



ويعاني العراق من نقص حاد في امدادات الطاقة الكهربائية منذ عدة سنوات على الرغم من إنفاق الحكومات المتوالية أكثر من 50 مليار دولار على هذا القطاع منذ عام 2003، لذلك يعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الإيراني الذي يصله بأسعار عالية.