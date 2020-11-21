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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرزها دعمهم للإرهاب..صحيفة توضح ما يمنع من حصول تركيا وقطر على إف 35 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اعتبرت الطلب القطري لشراء الجيل الخامس من مقاتلات "إف-35" أمر "مثير للدهشة"، خاصة أنه يأتي في أعقاب توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل.
وذكرت الصحيفة، في تحليل منشور عبر موقعها الإلكتروني، أن عددا قليلا من دول العالم، جميعها حلفاء لواشنطن، تمتلك طائرات (إف-35) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، وتتميز بقدراتها المتطورة، وتكلفتها الباهظة بحوالي 100 مليون دولار.
وقالت الصحيفة إن أي مبيعات للطائرات سيكون أمرا مثيرا للدهشة، خاصة في ظل الاتهامات التي تعرضت لها قطر بشأن تقاربها مع إيران وتركيا اللتين تتبنيان سياسة خارجية عدائية.
ومنذ 2017، قطعت دول الرباعي العربي: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، علاقاتها مع قطر؛ بسبب دعمها للإرهاب.
وقالت الصحيفة إن قطر تبنت علاقة "استراتيجية" مع واشنطن، لإضفاء الطابع الرسمي على تحالفها، إلى جانب استضافتها قاعدة العديد الجوية، وعقد ثلاث جولات من المحادثات الاستراتيجية مع واشنطن.
ووفق "جيروزاليم بوست"، فإن القرار الذي تتخذه واشنطن بشأن مقاتلات "إف-35" ستكون له آثار رئيسية بالنسبة للمنطقة، وحال حصول قطر على الموافقة، ستحيط كثير من التساؤلات بالأمر، مثل: ما الذي فعلته قطر لتستحق الطائرة؟
لكن في النهاية، بحسب الصحيفة، تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتخابات قريبة، مرجحة أنها لن تتخذ القرار على عجالة، كما قد يكون هناك عراقيل في الكونجرس، مما يضع القرار في ملعب الإدارة الجديدة.
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