شكرا لقرائتكم خبر عن موجة من الطقس السيئ تضرب مصر.. والإسكندرية تغرق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

لقي أربعة مصريين حتفهم، وأصيب عشرة آخرون، جراء موجة من الطقس السيئ التي ضربت البلاد أمس الجمعة، وأسفرت عن انهيار منزلين بالإسكندرية، وتصدع عدد من المباني بالقاهرة والمحافظات.

وتسببت موجة من الطقس السيئ، في فرض حالة من حظر التجوال الطبيعي في الإسكندرية، إثر موجة عاتية من الأمطار الرعدية التي استمرت لساعات، ما أدى إلى انهيار منزلين، أحدهما بحي الجمرك والثاني بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين.

وقالت مصادر بقوات الحماية المدنية بالإسكندرية، إن فرق الإنقاذ التي هرعت إلى مكان العقار المنكوب بحي الجمرك، نجحت في انتشال جثمان لسيدة من سكان العقار إلى جانب سيدة أخرى عثر عليها في حالة سيئة للغاية، فضلاً عن طفلين وعدد من المصابين.

وفي حي كرموز، لقي شاب في العشرين من عمره مصرعه، وأصيب 4 آخرون إثر انهيار جزئي لعقار بشارع السلطان، متأثراً بالأمطار الغزيرة التي بلغت حد السيل في المدينة. وأعلنت محافظة الإسكندرية تعطيل الدراسة، اليوم السبت، بسبب تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وناشد محافظ الإسكندرية أهالي المدينة، أن يلزموا منازلهم لتمكين فرق كسح المياه التي غمرت الشوارع من العمل، فيما تسببت الأمطار التي هطلت بغزارة على القاهرة وعدد من المحافظات، في إطلاق دعوات مشابهة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

من جهتها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أمس، أن حالة الطقس غير مستقرة، مشيرة إلى سقوط أمطار على أغلب المحافظات، حتى صباح اليوم السبت في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. كما تستمر الأمطار الغزيرة على المناطق السواحلية والوجه البحري، إضافة إلى قدوم رياح شديدة البرودة من أوروبا.

ودعت المواطنين إلى متابعة النشرة الجوية أولاً بأول، وارتداء الملابس الشتوية، والقيادة بحذر على الطرق السريعة. وأعلنت وزارة التنمية المحلية رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية.