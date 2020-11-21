شكرا لقرائتكم خبر عن الوباء العالمي يتحدى القيود ويتفشى بسرعة غير مسبوقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه الواسع في مختلف أرجاء المعمورة، وبلغ، أمس الجمعة، عدد الإصابات في العالم 56,8 مليون وعدد الوفيات 1,36 مليون، منذ بدء تفشي الوباء، في وقت تكافح فيه دول عدة بفرض مزيد من الإجراءات للوقاية، منها إيران التي تستعد لإغلاق مئات البلدات والمدن.

ودخل الوباء في الولايات المتحدة مرحلة «تسارع مطّرد» مع تسجيل نحو 200 ألف إصابة و1750 وفاة في البلاد خلال 24 ساعة، غداة الإبلاغ عن ألفي وفاة أيضاً وهي عتبة لم تتخطها البلاد منذ أشهر.

ودعي الأمريكيون إلى الامتناع عن السفر خلال عطلة عيد الشكر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، وهي مناسبة تجتمع فيها العائلات في الولايات المتحدة وتكتظ خلالها المطارات والطرق.

وفرض المسؤولون المحليون في كافة أنحاء البلاد قيوداً جديدة من أجل احتواء تفشي الفيروس.

وفي كاليفورنيا حيث يتفشى الفيروس «بسرعة غير مسبوقة منذ ظهور الوباء»، يخضع 94 في المئة من السكان اعتباراً من اليوم السبت لحظر تجول يستمر شهراً. ويمنع بموجب ذلك التنقل «غير الضروري» بين الساعة 22,00 والساعة 05,00.

في العاصمة واشنطن، ستغلق المتاحف العامة وحدائق الحيوانات اعتباراً من الاثنين المقبل، أما في نيويورك، فأمر رئيس البلدية بيل دي بلازيو بإغلاق المدارس العامة منذ أمس الخميس، وهو تدبير أثار الجدل على الفور، حيث رفعت عريضة تطالب بإبقائها مفتوحة وجرت تظاهرات أمام مقر البلدية.

وأعلن الرئيس المنتخب جو بايدن الذي ينصّب في 20 كانون الثاني/يناير أنه لن يفرض «إغلاقاً وطنياً عاماً» رغم تصاعد حدة الوباء، موضحاً «لن أوقف الاقتصاد (...) سأوقف الفيروس».

9 ملايين إصابة في الهند

وتخطت الهند أمس الجمعة عتبة التسعة ملايين إصابة بالوباء وسجلت رسمياً أكثر من 132 وفاة، لكن يخشى أن تكون هذه الأرقام أقل بقليل من الواقع، بسبب عدم الإبلاغ عن كافة الحالات وإجراء فحوص بعدد قليل نسبياً. وبعد إغلاق عام صارم في آذار/مارس رفع تدريجياً، تجري إعادة فرض قيود في بعض المناطق.

وتسبب الاحتشاد خلال عيد «ديوالي» السبت الماضي، فضلاً عن التراخي في وضع الكمامات والالتزام بقواعد التباعد، بارتفاع مقلق بمعدل العدوى في البلاد.

وقررت السلطات في نيودلهي رفع الغرامات بحق من لا يضعون كمامات أربعة أضعاف، فيما تفرض مدينة أحمد أباد عاصمة ولاية جوجارات اعتباراً من الجمعة حظر تجول ليلي لمدة غير محددة، إلى جانب إغلاق عام خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

انخفاض طفيف في أوروبا

ورحبت منظمة الصحة العالمية بتراجع عدد الإصابات اليومية في أوروبا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10 في المئة، لكن الوفيات تواصل الارتفاع ويبقى الحذر حاضراً.

وتوفي الجمعة زعيم الكنيسة الأرثوذكسية الصربية البطريك إيريني بعد إصابته بكوفيد-19، بعد ثلاثة أسابيع على مشاركته بجنازة رئيس هذه الكنيسة في الجبل الأسود، الذي كان أيضاً ضحية لفيروس كورونا المستجد. وارتفع عدد الإصابات بشكل كبير مؤخراً في دول البلقان، التي كانت بمنأى عن تفشٍ كبير خلال الربيع.

إصابات قياسية في روسيا

وأعلنت روسيا، أمس، تسجيل 24318 إصابة جديدة في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة. وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، أن إجمالي عدد الحالات المصابة ب «كوفيد - 19» وصل إلى مليونين و39 ألفاً و923 إصابة مع بقاء 453 ألفاً و201 حالة نشطة، مشيراً إلى انخفاض طفيف في عدد الوفيات بعد تسجيل 461 حالة وفاة مقارنة بيوم الخميس 463 ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس من الوفيات إلى35311 مع تماثل 24758 مريضاً للشفاء خلال اليوم الماضي، ليبلغ عدد المتعافين مليوناً و551 ألفاً و414 شخصاً.

وتستعد إيران لإغلاق واسع النطاق للحد من تفشي الفيروس، حيث أخضعت أكثر من 300 مدينة وبلدة لقيود جديدة صارمة، الأمر الذي من المرجح أن يلحق أضراراً إضافية بالاقتصاد.

وأعلنت طهران، أمس،تسجيل 13260 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 479 حالة وفاة، مبينة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 828377 أما إجمالي عدد الوفيات فبلغ 43896. وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 589025، فيما لا يزال 5756 مصاباً في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة. (وكالات)