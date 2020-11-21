شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكندرية" تدخل الإعادة من ماراثون انتخابات النواب بكامل دوائرها عدا "العطارين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات على قدم وساق لإجراء جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والمقررة أن تكون أيام السبت والأحد والإثنين المقبلين، الموافقين 21، و22، و23 نوفمبر الجارى، لتصويت المصريين بالخارج، وأيام الإثنين والثلاثاء 23، و24 نوفمبر لتصويت المصريين بالداخل.

وأظهرت نتيجة الجولة الأولى لهذه المرحلة، والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز 174 مرشحا، منهم 32 مرشح فردى عن 4 محافظات والإعادة لـ 220 مرشح على 110 مقاعد من أصل 284 مقعدا مخصصين للمرحلة الأولى للانتخابات، ويبلغ إجمالى المرشحين فى جولة الإعادة 220 مرشحا بنظام الفردى يتنافسون على 110 مقاعد.

وتشهد محافظات الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، جولة الإعادة، ووفق النتيجة المعلنة فمحافظة الإسكندرية تخوض جولة الإعادة بكامل دوائرها عدا دائرة العطارين، وهى موزعة على 6 دوائر فردية مخصص لها 16 مقعدا، ونرصد إليكم تفاصيل ذلك:

- تم حسم دائرة العطارين لصالح الصافى عبد العال.

- دائرة الدخيلة لها 4 مقاعد تم حسم مقعدين لصالح كلا من رزق ضيف الله وحسين رجب ويتبقى مقعدين.

- دائرة أول المنتزة لها 4 مقاعد يتنافس عليها 8 مرشحين.

- دائرة أول الرمل لها 3 مقاعد يتنافس عليها 6 مرشحين.

- دائرة سيدى جابر لها مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين.

- دائرة محرم بك لها مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين.