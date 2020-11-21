شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6ر5 درجات يضرب شمالي تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 6ر5 درجات على مقياس ريختر الساحل الشمالي لتشيلي على المحيط الهادي مساء الجمعة، حسبما أفادت الخدمة الجيولوجية الأمريكية والسلطات التشيلية.

وسجل مركز الزلازل في تشيلي والخدمة الجيولوجية الأمريكية الزلزال الساعة 2311 من مساء الجمعة على بعد 44 كيلومترا جنوب غربي أوفال، في منطقة كوكيمبو الشمالية.

ويقع ساحل تشيلي على حلقة النار في المحيط الهادي، والتي تشهد معدلا مرتفعا من النشاط الزلزالي. ولم تصدر بيانات فورية عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.