رياضة 2020-11-21 | 07:18 816 مشاهدة أرسلت اللجنة الاولمبية الدولية، رسالة الى نظيرتها العراقية، تبغلها بتجميد انشطة الاخيرة، بعد شكوى رئيس اللجنة الاولمبية المنتهية ولايته رعد حمودي لدى الاولمبية الدولية والطعن الذي قدمه ضد قرارات الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات والمنتدبة من قبل مجلس القضاء الاعلى. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. الأولمبية الدولية تجمد أنشطة نظيرتها العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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