قتيل وثلاثة مصابين بانفجار في كابل

قالت قناة TOLOnews TV، إن أحد رجال الأمن الأفغاني لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في كابل صباح اليوم السبت.
ونقلت القناة عن الشرطة، أن عبوة أخرى مماثلة انفجرت في نفس الوقت تقريبا في منطقة أخرى من المدينة.
وذكرت القناة، أنه تم الإبلاغ عن انفجار عبوتين مغناطيسيتين في منطقتي أرزان قيمات، وشهيل سوتون في كابل صباح اليوم.
وقالت الشرطة، إن الانفجار الذي وقع في أرزان قيمات أسفر عن مقتل أحد أفراد القوة الأمنية، وإصابة ثلاثة آخرين. وأشارت إلى أنه لم يصب أحد نتيجة التفجير الثاني.
وذكرت القناة، أنه تم الإبلاغ عن انفجار عبوتين مغناطيسيتين في منطقتي أرزان قيمات، وشهيل سوتون في كابل صباح اليوم.
وقالت الشرطة، إن الانفجار الذي وقع في أرزان قيمات أسفر عن مقتل أحد أفراد القوة الأمنية، وإصابة ثلاثة آخرين. وأشارت إلى أنه لم يصب أحد نتيجة التفجير الثاني.
هذا ولم تعلن أية جماعة مسلحة مسؤوليتها عن التفجيرين.
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