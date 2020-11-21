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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المري: دولة الإمارات تعاملت بحرفية مع أزمة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، إن دولة الإمارات بصورة عامة ودبي خصوصاً أثبتت نجاحها في التعامل مع الأزمة العالمية التي يواجهها العالم جرّاء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عبر تعاملها بمرونة، نتيجة الاستعداد المسبق لرصد مثل هذه الأخطار التي تهدد صحة وسلامة أفراد المجتمع، ووضع خطط لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره.
وأشار إلى توزيع المهام والمسؤوليات بحرفية عالية، وتدريب الفرق المعنية لمواجهة الخطر وقت حدوثه، مؤكداً أن الإمارات من أوائل الدول التي تواجه الجائحة بحرفية وفاعلية عبر مبادرات ابتكارية، أدت إلى السيطرة على انتشاره، مع ضمان استمرارية الأعمال في المؤسسات بما تمتلكه من بنية تحتية مرنة سمحت بالعمل عن بعد والتعلم عن بعد، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
وصرح رئيس قسم المخاطر بمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في شرطة دبي، عضو اللجنة التنفيذية لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، المقدم الشيخ الدكتور ماجد عبدالله راشد المعلا، بأن شرطة دبي تعمل على مدار العام لنشر التوعية المجتمعية حيال كيفية التعامل مع حالات الأزمات والكوارث.
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