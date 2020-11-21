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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تهدد تركيا بالعقوبات حال استمرار استفزازات شرق المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
طالبت ألمانيا، تركيا بوقف الاستفزازات شرق البحر المتوسط لتتجنب العقوبات الأوروبية المتوقعة في قمة ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إنه يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب التطرق مجددا إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد في ديسمبر/ كانون الأول.
وقبل اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، أضاف ماس: "الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر".
وتابع: "إذا لم نر أي إشارات إيجابية من تركيا بحلول ديسمبر، ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية كزيارة أردوغان إلى شمال قبرص، فسيكون أمامنا نقاش صعب".
وأكد أن قضية فرض عقوبات على تركيا ستُطرح حينئذ مجددا.
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