الشيخ الخزعلي يرفض بقاء القوات الأمريكية في العراق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

اكد قيس الخزعلي أمين عام عصائب أهل الحق في العراق ان الهدنة مع الأمريكيين انتهت، لعدم تحقق شروطها وقال :” الهدنة انتهت، وان الشروط لم تتحقق، والمبدأ هو، الحق الكامل في التصدي العسكري للقوات الاجنبية الموجودة”.

وشدد الخزعلي على حق العراقيين في التصدي العسكري للقوات الأجنبية.

وكان مسؤول عسكري امريكي، زعم بان اطرافا في العراق، تريد بقاء القوات الاميركية.

وقد جاءت المزاعم الامريكية بعد ايام من اجتماع عقد بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع السفير الامريكي وقادة عسكريين عراقيين واميركيين؛ أعلن بعده عن الاتفاق على استمرار انسحاب القوات الامريكية الى خارج العراق.

وزير الخارجية العراقي، اكد ان القوات الأميركية المتبقية في العراق، ستكون غير قتالية، وسيتم العمل معها في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية، وذلك بعد خفض القوات الاميركية في العراق، الذي بدأ بمرحلة اولى، تقليص العدد من 5100 الى ثلاثة الاف وبعدها الى2500.