وثيقة تكشف تورط مستشار الرئيس التركي في شبكة إرهابية لجواسيس إيران

السبت 21 نوفمبر 2020

كشف تقرير لموقع "نورديك مونيتور" السويدي المتخصص في نشر الوثائق المسربة، وفق ما نقله موقع "تركيا الآن"، أن أبرز مساعدي الرئيس التركي رجب أردوغان، متين كولونك، تورط في أنشطة إرهابية لصالح إيران.



ووفقاً لوثيقة قضائية مسربة، حصل عليها الموقع السويدي، إفادات أحد أعضاء التنظيم الإرهابي المدعوم من إيران الملقب "بجيش التحرير الإسلامي".

وفي إفادته أسرد إحسان ناظ، أحد أعضاء التنظيم الذي خضع للمحاكمة من خارج القضبان في تركيا وحُكم عليه بالسجن، ثم تمكن من الهرب إلى إيران، بمساعدة القنصل الإيراني عام 1981، تفاصيل العديد من عمليات الاغتيال والاعتداءات والتفجيرات والدعاية المؤيدة للخميني.

وأوضح ناظ، أن الأسلحة كانت تستودع لدى متين كولونك الذي يزعم أنه موكل بالشبكات السرية التركية في أوروبا، في حال غياب المسؤول عن الفرقة، وأن كولونك كان مطلعا جيدا على الأنشطة الدموية للفرقة.

وأضاف ناظ أن العديد من أعضاء التنظيم الصادر بحقهم قرارات اعتقال هربوا إلى إيران، وواصلوا نشاطهم داخلها، وقدموا تدريبات إيديولوجية ومسلحة لأشخاص قدموا من تركيا، وتولوا مناصب بالهيئات الإيرانية المعنية في الداخل التركي.

والجدير بالذكر أن كولونك مستشار أردوغان، تم تبرئته في عام 1986 بشكل مفاجئ بعد قضائه فترة داخل السجن، وأرجعت المحكمة قرار تبرئة كولونك إلى نقص الأدلة، لكنه اعترف بمشاركته في مواجهات مسلحة في مقابلات صحفية أجراها خلال الفترات اللاحقة.

ولم يخضع كولونك للتحقيق، مع أن اسمه كان مدرجاً ضمن ملف قضية منظمة "التوحيد والسلام" التي كانت تسعى للكشف عن عملاء إيران وعلاقاتها داخل تركيا، وذلك بسبب إغلاق ملف القضية بتعليمات من النائب العام عرفان فيدان، الذي قام أردوغان بتعيينه عقب حملات التصفية التي تلت تحقيقات الفساد والرشوة نهاية عام 2013.

وكان كولونك قد أثار ضجة كبيرة بالرأي العام التركي بسبب تصريحاته خلال بث مباشر على قناة “خبر ترك” بشأن تحقيقات الفساد والرشوة، حيث وصفها بأنها تدخل في حرية ارتكاب الذنوب، من أجل تبرير وشرعنة ممارسات الفساد التي تورط فيها رجال أعمال مقربون من الحكومة وأردوغان.

وتتهم السلطات الألمانية كولونك بإدارة وتنظيم تشكيل عصابي يُدعى العثمانيون الألمان، كما يتولى كولونك تنسيق الجماعات ومنظمات المجتمع المدني المؤيدة لأردوغان في العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، وفق ما جاء في الموقع السويدي.