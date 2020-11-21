ترامب يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا على خلفية جائحة كوفيد-19.

وقال مسؤول أمريكي كبير إنّ "الرئيس ترامب سيشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين"، حيث تستضيف السعودية القمة لأول مرة عربيا.



وتأتي القمة التي تعقد السبت وتستمر يومين في أعقاب انتخابات أمريكية صاخبة رفض ترامب نتائجها، ووسط انتقادات لما يعتبره نشطاء استجابة غير كافية من قبل المجموعة لأسوأ ركود اقتصادي منذ عقود.