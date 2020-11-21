كوريا الجنوبية: الإصابات الجديدة بكورونا تتجاوز 300 حالة لليوم الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):
تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد يوميا في كوريا الجنوبية 300 حالة لليوم الرابع على التوالي اليوم السبت بسبب الإصابات العنقودية المتفرقة في جميع أنحاء البلاد، مما أثار مخاوف بشأن موجة ثالثة من الوباء.
وسجلت كوريا 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بينها 361 إصابة محلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 30403، حسبما أفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها .
وتجاوز العدد التراكمي للإصابات حاجز 30 ألفا يوم الجمعة، بعد 10 أشهر من إعلان البلاد عن أول حالة إصابة في 20 كانون ثان/يناير.
كما سجلت كوريا الجنوبية حالتي وفاة إضافيتين بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى العدد 503 وفيات.
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