شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى مليون و25969 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة تسجيل 6426 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و719 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و25969 وحالات الوفاة إلى 100823. ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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