عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفتي مصر: الانتماء لجماعة الإخوان حرام والأدلة كثيرة

السبت 21 نوفمبر 2020

الخليج 365

قال مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، إننا نقدر البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء السعودية، وكذلك موقف سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، معتبرًا إياه بيانًا مهمًا ويضع النقاط على الحروف.



وأكد مفتي مصر أن البيان أوضح الموقف الشرعي من الانتماء إلى جماعة الإخوان وحرمته بناء على مقومات علمية سردها البيان.

وأضاف ”علام“، في لقاء تلفزيوني، مساء الجمعة، أن: ”هذا البيان كاشف وراقٍ وجاء ليضع النهاية ويبلور الأفكار السابقة في صورة نهائية الآن، وعلى الشعوب أن تنتبه إلى هذا الخطر الذي تمثله الجماعة الأم ويمثله المتوالد عنها أيًّا كان وصفه أو اسمه، لأنهم جميعًا يرجعون إلى أصل واحد وأم واحدة رضعوا جميعًا منها واستقوا كل أفكارهم وتوجهاتهم من هذه الجماعة الأم وهى الإخوان“.

وأوضح مفتي مصر أن: ”مفتي المملكة العربية السعودية قد أصاب في حكمه وقد كان لدار الإفتاء المصرية فكر وحكم في هذا الشأن مسبقًا حيث انتهت فيه إلى حرمة الانتماء لجماعة الإخوان كما انتهت المملكة العربية السعودية الآن“.

وشددّ شوقي علام على أن: ”الأدلة على تحريم الانتماء للجماعات الإرهابية -مثل الإخوان- كثيرة؛ حيث يقوم القرآن الكريم على التعاون والوحدة وما يؤدي إلى الاستقرار والعمران وما يؤدي إلى تحقيق خلافة الله في الأرض من قِبل الإنسان خلافة حقيقية يسودها روح العمران الحقيقي“.

وأردف قائلًا: ”وإذا لاحظنا مسيرة الإخوان منذ عام 1928 والتنظير والتطبيق والفكر والفعل فلن نجد أي توأمة مع ما قاله القرآن، ونجد بالفعل أن اتجاهات الجماعة لا تؤدي إلى عمران بل تؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمعات والدول والحكم“.

وواصل حديثه مستشهدًا ببعض كلام حسن البنا مؤسس الإخوان حينما قال: ”إن الإخوان المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرها، وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة، وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء وسينذرون أولًا، وينتظرون بعد ذلك، ثم يقدمون في كرامة وعزة، ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح“.