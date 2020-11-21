عمرو أديب: «في أمريكا ابتدت تظهر قضايا مستنية ترامب وبنته لتهربهم من ضرائب بملايين الدولارات»

كشف الإعلامى عمرو أديب، أنه في أمريكا بدأت تظهر قضايا منتظرة ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنته البيت الأبيض، للتحقيق معهم في تهريبهم من دفع ضرائب بملايين الدولارات، موضحًا أن قضية الضرائب في أمريكا تشبه عندنا مثل قضية السفاح والتى ظهرت مؤخرًا.



وأكد أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مساء أمس الجمعة والذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن خلال الأيام الماضية 3 ولايات أمريكية إعادت فرز الاصوات وكانت الأرقام صحيحة والتى أظهرت فوز جون بايدن على منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب.