تفاصيل جديدة بشأن واقعة إطلاق نار بمجمع تجاري بـ«ويسكونسن».. والشرطة الأمريكية تلاحق المنفذ

إصابة عدة أشخاص في حادث إطلاق نار في مجمع تجاري بولاية ويسكنسن الأميركية، حسبما أعلنت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

تم إطلاق النار على العديد من الأشخاص في مركز تسوق في ويسكونسن بالولايات المتحدة الامريكية، ووفقا لتقارير محلية، فتح مسلح النار في مايفير مول في واواتوسا بعد ظهر يوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وقال دينيس ماكبرايد ، عمدة مدينة واواتوسا، إنه لا يبدو أن أي من الجرحى يعاني من إصابات خطيرة، وقال إن المسلح ما زال طليقا.

وطُلب من خمسة وسبعين ضابط شرطة وما لا يقل عن 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث حوالي الساعة الثالثة مساءً ، وقال مراسل من إن ثلاث سيارات إسعاف غادرت المكان.

وتقول تقارير غير مؤكدة من شرطة المرور بالشرطة أن ثلاثة على الأقل هم من بين من أطلق عليهم الرصاص وفقًا لـ CBS 58 ، كانت العشرات من سيارات الشرطة في مكان الحادث ، والعديد منها خارج متجر Macy's في المركز التجاري وتفيد تقارير إلى أن غالبية الضحايا `` يسقطون '' بالقرب من Macy's.

قالت امرأة كانت داخل احد المتاجر إنها سمعت ما بدا أنه ثمانية إلى 12 طلقة نارية خارج المتجر مباشرة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

أخبر ماكبرايد ABC News أن الجاني "طليق" وأن فرق SWAT تدور حاليًا حول المركز التجاري بحثًا عنه أو عنها، وطلبت إدارة شرطة واواتوسا من الناس تجنب المنطقة.

كان Mayfair Mall موقعًا لإطلاق النار في فبراير 2020 ، حيث أطلق ضابط الشرطة جوزيف مينساه النار وقتل ألفين كول البالغ من العمر 17 عامًا ، وهو رجل أسود.

وقالت الشرطة إن كول كان يفر من الضباط وأن منساه ، وهو أسود أيضا ، أطلق النار على كول بعد أن صوب المراهق مسدسه إليه.

كان المركز التجاري هدفاً لاحتجاجات متفرقة على مدى عدة أشهر في أعقاب إطلاق النار.