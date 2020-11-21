شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يكرم اليوم الأعمال الدرامية المتميزة بمجال نشر وتعزيز حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، حفل تكريم الأعمال الدرامية المتميزة فى مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لعام ٢٠٢٠، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يشارك في الاحتفالية الفنانين أبطال الأعمال الفائزة والمخرجين، والكتاب وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما، ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام والنقابات المهنية ذات الصلة والقنوات الفضائية، بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان.

وكان محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أكد من قبل أن الفن جزء من رصيد مصر الحضارى، وخط الدفاع الأول عن الهوية والشخصية المصرية، معتبراً أن الدراما التلفزيونية تساهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ونشر الوعى بها بين المواطنين.

وأضاف محمد فايق، أن الدراما التلفزيونية من أهم هذه الأشكال التى لها القدرة على التناول غير المباشر للقضايا، التى تهم الجمهور، ويمكنها إذا استغلت إمكانياتها وقدراتها على التأثير أن تدعم قيم حقوق الإنسان، وتعمل على نشر ثقافة و مبادئ حقوق الإنسان.