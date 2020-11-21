شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: إنجازات الدولة المصرية تؤلم إعلام الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن قنوات الإخوان الارهابية دأبت على التضليل وقلب الحقائق وتشويه كل إنجازات ونجاحات الدولة المصرية، مضيفا أن إعلام الإخوان يتخذ كل وسائل التشويه، مثل نشر الاخبار الكاذبة وبث فيديوهات لا تمت للواقع بصلة، واستضافة أشخاص معاديين للدولة المصرية.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قنوات الإخوان تجند ضيوفا وفقا لأجنداتها الخبيثة بحفنة من الدولارات، مشيرا إلى أن تلك القنوات لا تمت للمهنية بصلة، ودائمة الادعاء الكاذب على الدولة المصرية، وأن الإنجازات التى تحدث فى الدولة المصرية تؤلمها.

وأشار طارق سعدة نقيب الإعلاميين إلى أن استقرار الدولة وبناء مؤسساتها وأحداث التنمية الشاملة يزعجهم ويقومون بتسليط أدواتهم الإعلامية والفئة الضالة الخائنة التي تقوم بتشويه الإنجازات والواقع المصرى المتماسك أو عن طريق كتائبهم الإلكترونية التي بث الشائعات عبر المنصات الإلكترونية.