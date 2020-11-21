نادي مانشستر يونايتد يتعرض لهجوم إلكتروني "معقد"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
قال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الجمعة إنه تعرض لهجوم إلكتروني "معقد" على أنظمته.
وأضاف النادي في بيان إنه "اتخذ إجراء سريعا لاحتواء الهجوم ويعمل حاليا مع مستشارين خبراء للتحقيق في الحادث وتقليل التعطيل الحالي لتكنولوجيا المعلومات لديه".
وقال مانشستر يونايتد إن "دفاعاته الإلكترونية" اكتشفت "العملية المعقدة التي نفذها مجرمو إنترنت منظمون" وأغلقت الأنظمة المتضررة "لاحتواء الضرر وحماية البيانات".
وأضاف أنه ليس "على علم في الوقت الحالي" بحدوث اختراق للبيانات الشخصية المرتبطة بالجماهير والعملاء.
وقال البيان "جميع الأنظمة الأساسية اللازمة للمباريات التي ستقام في أولد ترافورد آمنة وتعمل.. ومباراة الغد (السبت) ضد وست بروميتش ألبيون ستمضي قدما".
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