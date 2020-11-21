محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
أصيب الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية يوم الجمعة.
وأوضح التقرير أنه تم تشخيص إصابة دونالد ترامب الابن بالفيروس قبل أيام، إلا أنه لم تظهر عليه أعراض ويخضع للحجر الصحي.
وبذلك يصبح ترامب الابن أحدث عضو في عائلة الرئيس يصاب بفيروس كورونا.
يذكر أن الرئيس والسيدة الأولى وابنهما بارون تعافوا من إصابتهم بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.