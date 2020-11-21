الأمم المتحدة تحذر من خطر مجاعة وشيكة في اليمن

السبت 21 نوفمبر 2020

حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من انزلاق وشيك لليمن إلى أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ عقود.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إن اليمن يواجه الآن خطرا وشيكا لأسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود، مطالبا العالم بضرورة التحرك الفوري لإنقاذ ملايين الأرواح.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن تفاقم الأزمة في ‎اليمن يعود إلى التخفيض الكبير في تمويل الإغاثة وفشل الدعم الخارجي للاقتصاد.

وألمح المسؤول الدولي إلى التدخلات الحوثية في حرف مسار الأعمال الإغاثية، لافتا إلى أن تفاقم الأوضاع يعود إلى العقبات التي تفرضها الأطراف القوية على الإغاثة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن التصعيد العسكري الحاصل من الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتقول الأمم المتحدة إنها أغلقت خلال الأسابيع الماضية أكثر من 15 برنامجا إنسانيا في اليمن بسبب نقص التمويل.

ومطلع العام الجاري طالبت الأمم المتحدة أكثر من 3 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية باليمن، لكن إجمالي التعهدات المقدمة من المانحين لم تصل سوى إلى مليار و300 مليون دولار حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.