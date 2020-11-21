الحرس الثوري الإيراني يستولي على سفينة أجنبية في مياه الخليج

السبت 21 نوفمبر 2020

استولت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على سفينة أجنبية تحمل علم بنما، خلال وجودها في مياه الخليج العربي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء ”فارس“ التابعة للحرس.



وقالت الوكالة، في خبر مقتضب مساء الجمعة: إن ”البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استولت على سفينة ترفع علمًا أجنبيًا من بنما، أثناء تهريبها الوقود إلى الخليج العربي“، حسب زعمها.

وأضافت الوكالة أن ”هذه السفينة كانت تحمل أكثر من 300 ألف لتر من الوقود المهرب“، مشيرة إلى اعتقال عشرة أشخاص كانوا على متن هذه السفينة، من دون الكشف عن جنسية المعتقلين.