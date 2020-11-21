شكرا لقرائتكم خبر عن لا تظهر عليه أي أعراض.. إصابة نجل ترامب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف المتحدث أن نتائج الاختبارات أثبتت إصابة ترامب الابن بكوفيد-19 في بداية الأسبوع وأنه "يخضع للحجر الصحي في حجرته منذ ظهور النتيجة".
وقال: "لم تظهر عليه أعراض مطلقا حتى الآن وهو يتبع جميع الإرشادات الطبية الموصى بها لكوفيد-19"
كما قال أندرو جولياني، نجل المحامي الشخصي للرئيس رودي جولياني، إن الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد -19 يوم الجمعة.
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