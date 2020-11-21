شكرا لقرائتكم خبر عن لا تظهر عليه أي أعراض.. إصابة نجل ترامب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث باسم نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاختبارات أثبتت إصابة نجل ترامب بكوفيد-19 هذا الأسبوع على الرغم من أنه لا تظهر عليه أي أعراض.

وأضاف المتحدث أن نتائج الاختبارات أثبتت إصابة ترامب الابن بكوفيد-19 في بداية الأسبوع وأنه "يخضع للحجر الصحي في حجرته منذ ظهور النتيجة".

وقال: "لم تظهر عليه أعراض مطلقا حتى الآن وهو يتبع جميع الإرشادات الطبية الموصى بها لكوفيد-19"

كما قال أندرو جولياني، نجل المحامي الشخصي للرئيس رودي جولياني، إن الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد -19 يوم الجمعة.