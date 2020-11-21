شكرا لقرائتكم خبر عن وقوع إصابات في حادث إطلاق نار بويسكونسون الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس بلدية إن عدة أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في إحدى الضواحي في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن أمس الجمعة، مؤكدا أن مرتكب الهجوم ما زال طليقا. ووقع إطلاق النار في مركز ماي فيلد التجاري في واواتوسا إحدى ضواحي ميلووكي التي يبلغ عدد سكانها 47 ألف نسمة . وقال دينيس ماكبرايد رئيس بلدية واواتوسا في بيان إنه لا توجد إصابات تهدد الحياة. وأضاف أن مطلق النار ما زال طليقا وأن 75 شرطيا موجودون في موقع الحادث. وأظهر مقطع مصور بث على تويتر مسعفين ينقلون الناس خارج المركز التجاري على محفات.

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